Néstor Cantillana revela mensajes de odio por atención médica de su madre: “Nosotros pagamos”

El actor Néstor Cantillana confesó el gran revuelo mediático que causaron sus palabras durante los Premios Caleuches, las cuales trajeron una oleada de cariño y buena onda, pero también mensajes de odiosidad que lo dejaron descolocado. Puesto que se trataba de la salud de su madre, según contó en ADN.

Fue el domingo cuando el intérprete que recibió el reconocimiento a Mejor Actor de Soporte en la serie de Netflix, “42 días en la oscuridad”, subió al escenario y dedicó una palabras a su progenitora, quien no se encuentra bien de salud. Sin imaginar, que eso provocaría críticas.

“Quiero dedicar este premio a mi mamá que lleva tres meses en la UCI del Hospital Base de Curicó. Ella es una mujer que está luchando y que está saliendo de ahí gracias al trabajo de los médicos y las enfermeras y enfermeros...La salud pública funciona, lo puedo comprobar. Y agradezco que mi madre esté en Fonasa y tenga copago cero, porque o si no estaríamos con una deuda que ustedes pueden imaginar”, señaló, agradeciendo el beneficio público.

Pero, ante ello, reveló que recibió mensajes de odio, puesto que gente le sacó en cara que su mamá se atiende “gratis”, gracias al pago de impuestos que realizan otras personas.

“Cosas de odio impactantes”

“Yo solo tengo Twitter y he recibido mucho cariño y también unas cosas de odio que son impactantes, que no me dejan de sorprender, ‘somos nosotros los que pagamos para que tu madre no pague’, de ahí para arriba”, sostuvo, sin querer entregar más detalles

“Yo entiendo que la salud pública tiene muchas cosas que mejorar, pero lo que yo digo, es que si tú tienes un accidente en la UCI y lo he visto, en ese lugar, no importa si tienes o no plata, que es una gran diferencia en muchos planos de este país, que es el sueño que todos anhelamos”, aclaró el intérprete.

Por último, contó que un día después de los Premios Caleuche “me llamó el director del Hospital de Curicó, que estaba al lado con el jefe de los tens y los y las enfermeras y estaban tan agradecidos y contentos, (con el discurso) había sido un impulso de energía y nunca pensé que fuera para tanto, yo solo quería agradecer. Con eso te das cuenta que la gente que trabaja en el sistema público solo recibe mala onda”.