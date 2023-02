“No merezco que me peguen”: Botota Fox denuncia agresión y arremete contra circo de Viña

José Miguel Navarrete, transformista que da vida al siempre alegre personaje Botota Fox, sorprendió de mala manera en su Instagram, tras revelar que fue víctima de una agresión. Si bien, no contó dónde fue, ni por qué motivo, dio señales que podría haber sido por su orientación sexual y en un circo de Viña del Mar.

“Se que no quería escribir esto, pero me siento tan devastando, con mucha pena, porque no merezco que me peguen y por lo mismo defiendo de no ir más al circo”, escribió en un post, recibiendo decenas de mensajes de apoyo.

“Me siento una basura”

“#Labototaysusamigas en el Marga Marga. Creo que nadie se merece que te violenten, menos basuras, por los mismo muchas gracias a todos”, dice el mensaje publicado en horas de la madrugada, junto a palabras de agradecimientos.

“Espero verlos pronto, pero jamás en un circo. Solo pena siento. Me pegaron. Yo di todo, pero me siento una basura por permitir eso, pero al circo no vuelvo créanme”, sentenció.

Además, en las historias reiteró que “si me preguntan ‘Botota, cuándo vuelves al circo’, ¡nunca!”, enfatizó.

Mientras que en otra, dio a entender cuál podría haber sido la causa de la agresión: “Puedes ser una travesti, puedes ser un transformista, puedes ser un gay, puede ser todo eso anormal para la gente, pero que nunca, nunca hueonas, nunca te falten el respeto”, finalizó.

Tras ello, recibió palabras de apoyo, dentro de las que destacaron la actriz Sigrid Alegría, quien le mandó un abrazo a la distancia.

“Te abrazo de ojos cerrados y en pausa”, “Terrible situacion hermosa!! Un abrazoteeee”, “Yo Creo que no se entiende lo q escribe porque debe estar en shock ... mas, es claro lo q quiso decir. Un abrazo enorme, a denunciar y a descansar”, “Este es el único país, que no respeta a nadie....eres una gran persona y saldrás airosa de todo esto,te deseo todo el éxito.”, fueron parte de los comentarios.