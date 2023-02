“A mí me cag**** contigo jajaja”: Naya Fácil se llevó senda sorpresita con revelación de seguidora

Naya Fácil se llevó la media sorpresita cuando una seguidora le respondió su historia para contarle que su pololo le había sido infiel con ella. La influencer reaccionó inmediatamente con una risa y procedió a contestarle a la persona que le escribió.

“La que me llegó... a mí no me metan en sus cosas, ¿quién es amiga? por saber eeee. No sé quién será, pero agradezcan que aporté a que se dieran cuenta cómo es. No sé quién será, ¿cuál de todos?”, bromeó la figura de redes sociales.

En la siguiente historia, Naya escribió su argumento en el caso: “En mi defensa, a mí todos me dicen que están solteros, pero siempre -para corroborar- los subo a mis historias a ver si aparece alguien reclamando el paté”.

“Obvio después de comérmelo, para saber si le sigo hablando o se va al baúl de los usados”, concluyó Naya Fácil con un emoticón riéndose.

Historias de Naya Fácil Fuente: Instagram