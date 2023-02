“La idea es sorprender, pero tampoco voy a llegar en boxer”: Chico eléctrico estará presente en la Gala de Viña

Joseph Rivas, conocido como “Chico eléctrico”, tuvo un impresionante paso por la Teletón, encantando a todo el país con su indiscutible carisma. En una entrevista con Las Últimas Noticias, el joven de 18 años reveló que participará en la próxima gala del Festival de Viña del Mar, y también habló de su vida después de su exposición mediática.

“Estoy feliz, contento, eléctrico. Cuando me mencionaron por primera vez la invitación a la Gala, yo nunca la había visto. Después cuando se sentaron a conversar conmigo, me dio un paro cardiáco no más jajaja”, comentó Rivas.

Sobre su look, él contó que “No puedo hablar de eso porque la idea es sorprender, tampoco voy a llegar en boxer. Por primera vez en mi vida me voy a hacer un cambio de look. Yo soy el tipo de persona que cree que en la vida hay que atreverse”.

El joven contó que sus padres no podrán acompañarlo al evento, pero sí irá con su equipo, con quienes comenzó a trabajar hace poco debido a la abrumante cantidad de ofertas que le llegaron después de la Teletón.

“Creo que pasé de ser eléctrico a ser un relámpago”

Joseph Rivas afirmó al medio citado que su vida cambió después de participar en la Teletón. “Yo creo que pasé de ser eléctrico a ser un relámpago”, comentó.

“No sé si fue un cambio total, porque sigo siendo el mismo, pero la gente me escribe que soy su ídolo, que soy fuerte y no levanto ni cinco kilos jajaja”, tiró la talla el joven.

El “Chico eléctrico” adelantó los proyectos que vienen en su vida como su programa de entrevista que emitirá por Twitch. Además, él participará en un canal de televisión, del cual no puede hablar.

De igual forma, señaló que “este año estoy mejor mentalmente y voy a retomar mi cuarto medio”, concluyó Joseph Rivas.