El destino de ensueño que escogió Pailita para vacacionar junto a su familia

Luego de frustrarse su viaje a Disney World, para celebrar su cumpleaños en el parque de diversiones estadounidense, Pailita escogió un destino de ensoñación para vacacionar junto a su familia, según las publicaciones en su cuenta de Instagram.

“Ya no fue Disney, pero adivinen dónde me voy, porque me voy sí o sí. Ya compré los pasajes, me voy hoy mismo”, anunció en un live de esta red social hace poco.

El cantante urbano viajó a Cancún, México, y subió registros de estas vacaciones a historias de su Instagram.

Vacaciones con su querida familia

Asimismo, le dedicó un mensaje a su madre: “Mamá, te dije que lo lograría”, manifestó el artista, que triunfó en el reciente Festival de Las Condes.

Historia de Instagram de Pailita

Pero las palabras de cariño no sólo fueron para su progenitora. También agradeció con afecto a su familia por el apoyo para conseguir el éxito. Pailita es considerado actualmente como uno de los máximos exponentes nacionales de la música urbana.

“Los que estuvieron conmigo cuando nadie apostaba una ficha por mí. No tiene sentido vivir todo esto si no es con ustedes. Están gigantes, mis niños”, señaló.

“Estoy orgulloso de ustedes. Nunca los dejaré solos, el primer viaje de miles, familia. Qué comience la travesía. Los amo”, añadió Carlos Raín.