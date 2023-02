“Increíble que ahora Pailita saca en cara que ha donado plata”: Cantante se llenó de críticas por historia de Instagram

Twitter no perdonó las historias de Pailita en la cual el joven criticó al Gobierno debido a que percibió una falta de acción de su parte en los incendios forestales. El cantante urbano subió a sus historias su descargo a raíz del combate de los incendios forestales en la zona Centro Sur del país.

Si bien, Pailita borró las historias, ADN recopiló sus dichos. “Hagan alguna weá, se está quemando todo”, publicó y etiquetó al Presidente Gabriel Boric y el Gobierno de Chile.

Los comentarios del cantante suscitaron diversas respuestas de los cibernautas. “Pailita nunca serás Jorge González, ellos se ganaban las monedas contra un dictador, tú te las ganas para encantar un público culiao lleno de flaites que encuentran gracioso el apodo Merluzo”, escribió un usuario

Pailita nunca serás Jorge González, ellos se ganaban las moneas contra un dictador, tu te las ganas para encantar un público culiao lleno de flaites que encuentran gracioso el apodo Merluzo pic.twitter.com/fnOooxWLPg — Jorge.V 🤍🖤 🇨🇱 (@BgjavaV) February 3, 2023

“Pailita no se demoró nada en dar la hora, desde Cancún le exige a Boric ‘acabar’ con los incendios y así le contestó por interno a un usuario de Instagram: ‘Que suelten los milicos a la calle’”, agregó otra persona en la red social.

Pailita no se demoró nada en dar la hora, desde Cancún le exige a Boric “acabar” con los incendios y así le contestó por interno a un usuario de Instagram:

“Que suelten los milicos a la calle” 🤦‍♂️ pic.twitter.com/N3CZaO0neD — Hernán (@hernan_sr) February 3, 2023

“Increíble que ahora Pailita saca en cara que ha donado más plata que todos y que (por lo que creo entender) por el incendio ya no va a poder celebrar su cumple en Cancún (?) Y finaliza con que todos somos unos flojos culiaos porque aún no se puede apagar el incendio”, comentó un tuitero.

Increíble que ahora pailita saca en cara que ha donado más plata que todos y que (por lo que creo entender) por el incendio ya no va a poder celebrar su cumple en Cancún (?) Y finaliza con que todos somos unos flojos culiaos porque aún no se puede apagar el incendio

🤡🤡🤡 pic.twitter.com/n2Hfb7BfcA — 🦇 (@Ratonenojado) February 3, 2023

“Pailita nunca serás la princesa Diana”, agregó una usuaria; mientras que otra persona escribió: “Si vas a ayudar se hacen las hueas de corazón, después uno no va sacando las cosas en cara que has hecho más que otros, que pusiste plata, etc. Pailita culi** ahueo***”.

Pailita nunca serás la princesa diana — cata (@catalinaddiaz) February 3, 2023

si vay ayudar se hacen las weas de corazón, despues uno no va sacando las cosas en cara , que hay hecho mas que otros, que pusiste plata etc pailita kl aweonao pic.twitter.com/0xyeZrHQEE — Bellako (@alessvndro14) February 3, 2023

Por otro lado, un usuario de Twitter afirmó que le respondió la historia al cantante cuando criticó al Gobierno, por lo que Pailita le habría contestado lo siguiente:

CSM, yo le respondí esa historia y pailita me respondió, un like y subo el pantallazo 🤣 https://t.co/orbNyH4IVo — Felipe Bermudez (@Samsepi00L) February 3, 2023

La respuesta de Pailita

El cantante no se quedó callado ante estas críticas, así que respondió a los usuarios a través de su cuenta de Instagram. De igual forma, borró estas respuestas, pero el medio citado las capturó antes de dicha eliminación.

“¿Se enojan conmigo por pedirle al gobierno que ayude? El incendio lleva cualquier día y recién ahora van a actuar, esperan que se queme todo para tomar medidas necesarias. Son buenos para criticar malayas culi***”, escribió.

“Yo nunca he sido facho, tengo más corazón que cualquier pelmazo culi** que viene de abajo. Siempre estamos apañando en cada cosa que pasa en Chile. He aportado más plata que cualquier malaya culi** que tira la pela detrás del celular”, continuó el cantante.

“Ahora no voy a poder celebrar mi cumpleaños tampoco. Mejor ayuden con bolsas de guano”, terminó.