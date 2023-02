“Personas con malos hábitos...”: Daniel Fuenzalida repasó con todo a los ejecutivos de TV+

Hace pocos días, Daniel Fuenzalida adelantó en sus redes sociales que Me Late estaría a un paso de regresar. De hecho los últimos rumores han señalado que el programa se realizará en el canal “La Red”.

“Pensando y pensando cómo se viene todo y está increíble”, comentó el mismo exHuevo en sus historias de Instagram donde responde a sus seguidores que no paran de preguntarle de todo, como la última consulta donde lanzó un feroz descargo contra sus ex jefes.

Un seguidor le preguntó lo siguiente: “Si te llama Gonzalo Cordero (su exjefe) y te pide volver porque sabe que se equivocó, ¿volverías?”, le dijo sin anestesia.

Por lo mismo, el exhuevo explotó con yema y todo al decir: “ No soy orgulloso y claro que podría trabajar con alguien que reconoce que se equivocó, no tengo problemas con eso, pero con él no podría volver a trabajar porque no trabajo con personas con malos hábitos (tele antigua)”.

De todas maneras, cabe señalar que Daniel está en un buen momento, tal como predijo la tarotista Latife Soto, quien ya había asegurado que “él es un guerrero que logra reinventarse y que volverá a tener un espacio en los medios donde su público y una audiencia nueva lo ayudará a avanzar y seguir”.

