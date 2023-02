Renata Bravo se une a Claudio Iturra para dirigir viaje de solteras: “Ese yo gozador de mi interior volvió”

Claudio Iturra está enfocado en realizar viajes con su agencia, en donde propone diferentes temáticas para vivir diversas aventuras por el mundo y en esta ocasión, el comunicador invitó a Renata Bravo para que sea la capitana del viaje para solteras.

El grupo tomará un avión con dirección a Río de Janeiro, en Brasil, en donde tendrán como objetivo sentirse vivo y “pasarlo increíble, portarse pésimo, y disfrutar de las mejores fiestas y paseos de Brasil”, comentó Claudio.

Por su parte, Renata está contenta por esta nueva aventura y preparada para darlo todo en su viaje de solteras.

“Ingreso a esta nueva etapa muy feliz y llena de entusiasmo, sin afanes de buscar pareja, aunque mis amigos me molesten, me siento en una etapa tan plena de mi vida, donde puedo disfrutar de mis salidas, viajar, trabajar en lo que me gusta”, comentó la exMilf.

Asimismo, reveló que una de las motivaciones para aceptar la propuesta de Iturra fue que “con la pandemia y todo el proceso interior que esta nos trajo a todos me propuse ser la misma de antes, dejar esos miedos atrás y volver a equilibrar mi vida como madre y como mujer. Ahora que mis hijas están más grandes decidí volver a esa esencia de salir con mis amistades, viajar, o sea mi vida dió un vuelco en 360, es decir estoy donde mismo pero mucho más madura y ese yo gozador de mi interior volvió”, sostuvo.

Sobre las locuras que puedan ocurrir en el viaje, Bravo afirmó que “el lema de Masai Travel. Lo que pasa en Masai se queda en Masai y en verdad se pasa muy bien”, sentenció.