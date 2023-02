“¡Vamos que se puede!”: Christell Rodríguez se prepara con todo para su boda por la Iglesia

La queridísima cantante Christell Rodríguez ya dio el sí por el Registro Civil, y el día de hoy lo dará por la Iglesia. La bella novia mostró su preparación para su gran día, a través de sus historias de Instagram, y tiene a su público expectante ante este gran hito.

“Estoy en mi preparación para lo que es el día de hoy, ha sido un poco una locura todo, pero ahí estamos dándolo todo, dando cara, ¡Vamos que se puede!”, comentó.

Historias de Christell Rodríguez Fuente: Instagram

“Por ahora estoy tranquila, dormí súper bien y me relajé. Ahora ya espero obviamente poder afrontar bien cualquier percance que pueda haber, sino mucho mejor”, dijo la cantante.

“Quiero volver a agradecer todos los mensajitos que me están llegando, han sido muchos así que no les he podido responder a todos”, agregó la próxima participante de “Aquí se baila”.

“Quiero empatizar con todas las familias”

Sin embargo, Christell no solo habló sobre su gran día, también aprovechó el espacio para mandar un mensaje a la gente afectada por los incendios forestales de la región de Bío Bío.

La cantante señaló que tenía familiares en Concepción que lograron evacuar a salvo, pero de igual forma mandó un mensaje a las personas de la localidad. “Quiero empatizar con todas las familias que están siendo afectadas y mandarle toda la fuerza”.