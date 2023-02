Marlene de la Fuente reveló que tiene a un nuevo hombre en su vida: “Me fue enseñando cosas que nunca había hecho”

Marlene de la Fuente confirmó que su corazón está ocupado. La periodista estuvo de invitada en el programa de espectáculos de TV+, “Sígueme y te sigo”, y en este espacio ellos conversaron sobre la revelación de la nueva relación de Antonella Ríos.

A propósito de esto, el animador Francisco Kaminski le preguntó a de la Fuente si es que estaba soltera, lo que fue negado por ella. “Mírenme el cabello, estoy como Antonella. Hace rato que estoy en pareja (...) Está bien, musculoso. Es economista. Estoy muy contenta”, comentó.

El animador del programa dio su ejemplo y señaló que conoció a su pareja de manera inesperada en el panel de un programa, entonces le preguntó a Marlene dónde se encontró por primera vez con su actual pololo. Ella dudó antes de revelar esta información, pero terminó confesando que lo conocía de hace tiempo.

“Él fue a mi matrimonio”

“De hecho, él fue a mi matrimonio”, esto causó conmoción en el panel. “Él fue con una polola muy conocida en ese entonces. Era amigo mío de restaurantes”, contó.

“Después yo me casé, no lo vi durante 20 años. Uno siempre sabe en qué está, pero tampoco fue tema, nunca supe nada más de él en 20 años. Después, como a finales de 2019, hablamos, nos buscamos, yo lo llamé”, agregó.

“Él estaba de viaje y me dijo ‘apenas llegue nos tomamos un cafecito’. Yo nunca llegué a ese café, después una cena y no llegué a esa cena”, prosiguió. Andrés Baile le consultó si se estaba haciendo la interesante, pero ella señaló que le era difícil por sus hijos.

Kaminski bromeó y le dijo que cuando la invitó a un trago, ahí fue. Esto resultó ser verdad, pero afirmó que no fue por eso, “yo nunca he tomado trago y ahí comencé a tomarme un vinito con una comidita rica, me fue enseñando cosas que nunca había hecho”, relató.

A modo de conclusión señaló que lo más que destaca es su preocupación por sus hijos. “Para mí, lo más importante y que yo lo destaco es el amor que tiene por mis hijos, la dedicación y el cariño que tiene por ellos. Él es increíble como persona. Me pidió pololeo a mí y a mis hijos”, terminó.