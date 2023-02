Daniela Aránguiz descartó volver a ser madre, pero no cerró la puerta completamente: “Uno nunca sabe”

La influencer Daniela Aránguiz dedicó una porción del día de ayer a responder diversas preguntas de sus seguidores. Los temas fueron amplios desde la Gala del Festival de Viña, sus recetas de cocina hasta si vendería fotos de sus pies.

Una de las consultas que le hicieron a la exfinalista de “El Discípulo del Chef” fue si es que volvería a ser madre. “Lo he pensado y siento que mis hijos ya están grandes, creo que no. Pero, uno nunca sabe”, partió comentando Aránguiz.

“Imagínense me caso de nuevo y mi nuevo marido no tiene hijos o no sé. No es bueno escupir al suelo, pero ahora no”, terminó la exchica Mekano.

Estar soltera está de moda

De igual forma, Daniela respondió preguntas acerca de su vida amorosa. Su término con el padre de sus hijos, Jorge “Mago” Valdivia, fue uno de los acontecimientos más bullados de la farándula nacional durante la segunda mitad del año pasado.

Sin embargo, la pareja fue de vacaciones de fin de año a Miami, por lo que la gente está curiosa de cualquier novedad. Un seguidor le preguntó si estaba soltera y ella le respondió con la canción de Lunay, “Soltera (Remix)”.

Sobre el proceso de separación y la buena onda con el “Mago”, señaló que algunas veces están muy bien y otras muy mal. De igual forma, afirmó que lo mejor que le ha traído esta separación es volver a encontrarse consigo misma.

Finalmente, terminó siendo enfática y cuando le preguntaron la firme si seguía con Jorge, ella escribió en grande “No”.

Historias de Daniela Aránguiz Fuente: Instagram