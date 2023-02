“La noche no se hizo para dormir”: Que se prepare la escena urbana chilena que entró el “Negro” Piñera

Si hay alguien que le hace harto al vacile y ha construido su reputación a base de ser bueno para el leseo, es el Miguel “Negro” Piñera. Era cosa de tiempo que incursionara en el mundo del género urbano, y esta semana lanzó un nuevo video musical.

“La noche no se hizo para dormir” es el título de la canción, cuya versión original fue lanzada a finales del 2021. Una reversión a modo de reggaeton, en la cual colaboró junto a Jhanking, estrenó su atrevido video musical.

“Gárgola, vampiro, Drácula, papurri papá”, comienzan los adlibs de la canción cuyo video fue grabado en el club para adultos “Diosas”. “La noche no se hizo para dormir (no, no, no, no), cambia la rutina, vamos a seguir”, recita el “Negro” en el coro de su canción.

“Se armó el carrete, papá. Se armó el mambo, esta noche nos lanzamos hasta un cuarto para las 6:30. Papurri, papá, estamos hasta el lolly. Yo soy el ‘Negro’, ‘Negro’ Piñera, yo hago carretes donde tú quieras”, continuó la letra del temita vacilón de Miguel Piñera.