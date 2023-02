“Me faltó tanto por abrazarte”: Gissella Gallardo le dedica emotivo a su padre tras cumplirse un mes de su muerte

Gisella Gallardo se encuentra viviendo una jornada bastante nostálgica y triste tras cumplirse un mes desde que falleció su padre, Jaime Gallardo. Bajo este contexto, la periodista decidió compartir su pena con sus seguidores y publicar algunas postales con su progenitor.

Cabe recordar que el hombre murió a causa de un agresivo cáncer que lo tuvo hospitalizado por un largo periodo de tiempo.

A través de su cuenta de Instagram, la excomentarista de TNT Sports expresó que aún siente mucho dolor por la partida de su padre.

“Un mes papito hermoso, aún no puedo entenderlo, ni menos creerlo. Me faltó tanto por abrazarte, tocarte, olerte, decirte que te amo, escucharte, morderte, vivirte, adorarte, mirarte… Te extraño cada día más. Gracias por tanto”, redactó Gisella Gallardo mediante las historias de la plataforma.

Historia de Gisella Gallardo | Instagram

Posteriormente, escribió que le encantaría volver a disfrutar junto a él: “Podrías volver aunque sea en un sueño, darme un beso, decirme que no te has ido y que nunca lo harás. No hay nadie tan mágico como tú”, expresó.

Historia de Gisella Gallardo | Instagram

Junto con sus palabras adjunto varias postales, en donde se ve a Jaime abrazando a su retoña, compartiendo con su nietos y pasando grandes momentos en familia.

Historia de Gisella Gallardo | Instagram

Historia de Gisella Gallardo | Instagram