“Ahí me di cuenta”: Millaray Viera reveló cuándo entendió la muerte de su padre Gervasio

La exanimadora de CHV, Millaray Viera, será la próxima invitada al programa de Cecilia Bolocco en Canal 13, Todo por ti, ocasión donde explicará por qué motivo prefiere no hablar de la muerte de su padre Gervasio, según el adelanto que mostró el espacio, tras la entrevista a Felipe Izquierdo.

“Yo nunca me había cuestionado el cómo había partido mi padre, ni mucho menos. Y un compañero me hizo un comentario y ahí me di cuenta de que no lo sabía”, fue parte de lo que dijo la exconductora de “Yo Soy” y “Sabingo”.

“Hay mucha gente que no entiende por qué yo no lo hablo públicamente, pero tiene que ver con eso, solo con eso, porque es difícil hablarlo públicamente”, agregó la hija de Mónica Aguirre.

Mea culpa de Millaray

Además, parte de lo que se verá el próximo domingo, relatará el dramático momento que vivió su madre, puesto que “dos días antes de perder a mi padre, perdió a su abuela, que era como su segunda madre. De hecho, mi padre, murió el día del funeral de mi abuela”, puntualizó.

Debido al trágico momento, “la vi triste cuando ella no se daba cuenta de que la estaba mirando”.

Finalmente, la animadora realizó un mea culpa sobre la relación que tuvo con su mamá, quien adempas, tuvo que enfrentar la muerte de su hermano, quien “tenía un problema de adicción a las drogas hace muchos años”.

“Por mucho tiempo, yo fui muy buena para juzgar a mi mamá”.

El padre de Millaray murió en el 28 de octubre de 1990 en extrañas circunstancias, donde habrían terceras personas involucradas. Era un cantautor uruguayo, conocido por su canción “Con una pala y un sombrero”, que escribió en honor a su papá que murió por cáncer al pulmón.