Bombo Fica y las donaciones a los damnificados por los incendios: “Uno se encuentra con gente que viene a dejar cepillos de dientes usados”

El humorista Bombo Fica se encuentra por estos días en la comuna de Purén, su tierra natal, colaborando en distintas labores en ayuda para damnificados del incendio, como también colaborando con bomberos y brigadistas.

Y desde dicha posición, el comediante que recientemente tuvo una exitosa presentación en el Festival del Huaso de Olmué, manifestó un enérgico llamado respecto a las donaciones para los afectados.

Junto con explicar qué tipo de artículos son necesarios en estos momentos, Fica remarcó el principio de dignidad a la hora de colaborar, pues se han visto situaciones derechamente denigrantes.

“No más ropa, estamos cubiertos con eso. Lo que se necesita son víveres, la gente tiene que comer, preocuparse de su higiene, por eso queremos pedirles que cooperen con cepillos de dientes, con todo lo que se necesita para la higiene, colchones para que la gente pueda dormir bien”, declaró en conversación con el matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión.

Tras ello, el artista oriundo de Purén sostuvo que “necesitamos cosas, ojalá nuevas, porque la generosidad tiene que ir también ligada con la dignidad y el respeto, así que la gente no venga a dejar acá lo que le sobra, no, esto no es un acopio de cachureos”.

“Perdónenme lo enérgico, pero a veces uno se encuentra con gente que viene a dejar cepillos de dientes usados. Creo que en eso hay que ser muy digno para que la gente que está en desgracia y humildad, sienta que se le está tratando con respeto”, complementó.

“El resto está. Se me aprieta un poco el pecho por la angustia”, cerró el humorista que también trabaja en la organización de un show solidario, el que se llevará a cabo el próximo 7 de marzo en el Teatro Caupolicán, en la comuna de Santiago.