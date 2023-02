“Cuando hay excesos”: Iván Cabrera se refiere a detención por violencia intrafamiliar

Tras la grave denuncia contra el bailarín Iván “Potro” Cabrera, quien fue acusado de violencia intrafamiliar y detenido por carabineros “en flagrancia” por lesiones leves -según informó Glamorama- fue el propio bailarín quien entregó su versión de los hechos, señalando que “no estoy detenido”.

“Todo el mundo sabe que yo volví con Antonella (expareja, que lo acusó anteriormente) y mucha gente se preguntaba que cómo era posible que yo volviera con ella después de todo lo que ella me hizo. Bueno, en esta situación de pareja somos nosotros realmente los que sabemos qué es lo que pasa”, indicó en primera instancia.

Según explicó el exparticipante de “Aquí se baila”, la razón de retomar la relación fue producto del amor que sienten ambos. Sin embargo, debido a los “excesos” se originó el conflicto.

“Cuando tú vuelves a cometer excesos, cuando no estás en tus cinco sentidos, obviamente las cosas se exacerban. Todo lo sucedido en esta madrugada es algo complejo para mí, porque también hay gente detrás de mí que sufre. Es difícil que tu gente, tus amigos, tengan la impotencia de decir ‘chuta, lo que se está hablando de Iván no es cierto’”, explicó en el video que compartió en su cuenta de Instagram.

“No estoy detenido”

Según había contado momentos antes Glamorama, fue la mañana del domingo, cerca de las 07:15 horas, cuando carabineros de Providencia llegó hasta el domicilio ubicado en la misma comuna “a raíz de la llamada de una víctima...deteniendo a un hombre adulto por su presunta responsabilidad en las lesiones leves que registraba la víctima...Fue detenido y pasó a segundo control de detención a las 16 horas del domingo, en el Octavo Juzgado de Garantía, con la jueza Alicia Rosende”, informaron.

A raíz de esto, Cabrera señaló que “estoy tranquilo, sé perfectamente lo que he hecho. Y dejar en claro que siempre tienen que haber dos verdades. No estoy detenido, hice todo el proceso como correspondía y no tengo antecedentes”.Y dejar en claro que siempre tienen que haber dos verdades. No estoy detenido, hice todo el proceso como correspondía y no tengo antecedentes”.