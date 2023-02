“Se le está quemando el fuego”: Productor enemigo de Marcianeke se burla de damnificados en Chile

Alex Gárgolas, productor puertorriqueño que se ha ganado el apelativo de “enemigo número uno de los músicos urbano chilenos”, volvió a enfurecer en las redes sociales por un live desde su cuenta de Instagram donde hizo una desubicada burla, tal como se aprecia en la publicación de Biitchpostingcl.

El boricua lanzó fuertes críticas a los artistas nacionales y aprovechó de hacer un odioso comentario respecto de los incendios forestales que afectan al sur del país.

“Chile se quedó en el patio, no suenan. En Chile no salen de ahí y nosotros para el mundo. No los hemos visto en ningún premio por ahí, poh”, pronunció con sarcasmo, mientras muchos cibernautas chilenos se unían a la transmisión.

“Resentido, cómo está la gente resentida y sufriendo ahí, que se le está quemando el fuego, poh”, añadió Gárgolas.

Como era de suponer, su “bromita” provocó una ola de reacciones en redes sociales.

“Vamos en patota a reportarle la cuenta”, “Mas hue... los chilenos que se meten a sus directos y ahí empieza a abrir el tarro este”, “No hay que hacer caso de lo que diga este ser del bajo mundo, nuestra ira y el odio que le transmitimos eso a el le alimenta” y “Reportémoslo, así deja de dar jugo un rato”, son sólo una muestra de los comentarios que recibió.

Sobre este personaje

Rafael Alexis Quiles es un productor ejecutivo puertorriqueño de 51 años que se ha vinculado con el reggaetón desde los 90, o sea, desde la génesis del estilo musical.

Inició en la industria musical en un dúo con Nicky Jam, su “hermano de sangre”. No obstante, abandona la interpretación para abrazar la producción ejecutiva, labor por la cual se hizo conocido en el rubro, consciente de lo provechoso que resultaría el negocio.

En sus primeras producciones trabajó con nombres de la estatura de Ivy Queen, Chezina y Nicky Jam. Ahora, el fogueado productor se desempeña en Rimas Entertainment, sello internacional que cuenta con la figura de Bad Bunny.

Antecedentes de polémicas

El 2022 Gárgolas tuvo un episodio polémico al criticar ácidamente a los músicos urbanos chilenos, también a través de Instagram. Sus palabras tuvieron repercusiones. La connotada figura puertorriqueña del género Don Omar respondió, con ironía, que las expresiones del productor en referencia a Chile y sus artistas son “responsabilidad de un empleado del género NO de la gerencia”.

Las expresiones de @alexgargolas en referencia a #CHILE y sus artistas son responsabilidad de un empleado del género NO de la gerencia — DON OMAR aka KONG (@DONOMAR) August 6, 2022

Por su parte, Pablo Chill-E replicó que el boricua nunca ha ayudado a los artistas chilenos y que ellos tampoco necesitan de colaboración de otros agentes internacionales del género para desarrollar sus carreras.

Asimismo, Marcianeke lo instó a madurar en sus palabras y actitud. “Mano muestra más madurez de tu parte wn que mierda”, señaló.