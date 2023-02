“Es un maltrato”: Neme arremete contra Canal 13 en defensa de animadora Tonka Tomicic

El periodista José Antonio Neme volvió a la carga contra Canal 13 en defensa de Tonka Tomicic, señalando que fue “un maltrato” lo que hicieron con la animadora cuando le comunicaron que se terminaba en matinal “Bienvenidos”, pero de igual forma debía seguir trabajando en el programa que tenía una muerte anunciada.

La palabras, las emitió el conductor de “Mucho Gusto”, luego que la propia Tonka aclarara en entrevista con Canal 13, que sus jefes le habían dado todo el respaldo y apoyo y se habían portado un siete con ella. Asegurando, además, que el rumor de que le habían dado la espalda venía de su amigo Jose Antonio, pero que no era tan así.

Yo sé que nace desde su corazón, pero cuando llegó esta carpeta filtrada (de la investigación del caso relojes vip robados) fui al cuarto piso, hablé con los ejecutivos, les dije lo que pasaba y siempre he tenido apoyo (...) Entiendo que el mensaje viene desde el cariño y se lo agradezco a José Antonio, pero el canal se ha portado bien conmigo”, le aclaró Tomicic, a los entrevistadores Priscilla Vargas y José Luis Repenning.

Sin embargo, Neme arremetió nuevamente y enfatizó en su argumento.

“No me dejen agonizando”

“Yo no hablo de maltrato mediático por el caso joyas. Yo creo que si a ti te someten a una agonía televisiva y luego levantan un programa que es el que escoge Tonka para hacer sus descargos (Tu Día)... porque nuestros queridos animadores, José Luis Repenning y Priscilla Vargas, no estarían ahí si no se hubiera terminado el Bienvenidos...”.

Ante esto, dejó en claro que “si Mega va a terminar con Mucho Gusto que me despida hoy, pero que no me haga venir ocho meses más, porque es un maltrato. Si eso no es maltrato que me digan qué lo es que es”, reclamó.

Según indicó, “los canales toman buenas y malas decisiones, eso está perfecto, pero hay formas. Conduce este matinal ocho meses con un comunicado de prensa de Canal 13 sentenciando de muerte el programa, para que después venga Tu Día donde José Luis y Priscilla le preguntan sobre ese maltrato. Si a mí me van a sacar, no me dejen agonizando seis meses en pantalla”, finalizó.