“Esta señora nos echó del lugar”: Lisandra Silva se defiende tras funa en redes sociales

Lisandra Silva disfrutó de un día familiar junto a sus hijos Noah y la pequeña Leiah en un parque capitalino. Sin embargo, tuvo un fuerte roce con una persona que terminó siendo viralizado en las redes sociales.

La cubana publicó una fotografía de sus retoños en el lugar, en la cual una cibernauta aprovechó de exponer la desagradable situación que vivió junto a la modelo.

Según lo captado por el Instagram de CopuchasTV, la internauta escribió: “Quiero informar a todos que esta señora nos echó del lugar en el parque con mis perros, diciéndome que no quería que mis perros estuvieran cerca de sus hijos”.

“Cosa que mis perros no se le acercaron en ningún momento porque están amarrados. Diciendo ridículamente que va a llamar a los guardias para que nos echen del lugar como si fuera su parque”, agregó.

Ante esta situación, Lisandra Silva decidió alzar la voz en la misma plataforma y dar su versión de los hechos, asegurando que ella sintió miedo puesto que su hijo habría sido atacado por un can hace solamente un par de días, por lo que se encuentra un poco aprensiva.

Asimismo, aseguró que era animalista y que Noah está acostumbrado a compartir con animales y le enseñó a “no temerles”.

“Al ver que se pusieron tan cerca de nosotros a menos de un metro de distancia de nosotros y tenía a la niña en el pasto gateando y veía que tenía a sus dos perros jugando agresivamente y me asusté un poco... les dije chicas pueden correrse un poco, les pedí por favor si podía alejarse con los perros que uno de ellos estaba sin correa”, contó de entrada.

“Usaré una palabra chilena, bastante chora me respondió una de ellas: ‘¿que te creí’ hue...? ¿El parque es tuyo? Este es un parque público y yo me voy a sentar aquí con mis perros’ delante de mi hija de 8 meses (...) a lo que yo le respondí: ‘No me creo nada, no soy dueña del parque (...) yo te pido humanamente si te puedes alejar un poco con tus perros, porque están jugando agresivamente”, recordó.

“Siguieron ofendiéndome, uno de los perros estaba sin correa si no te quieres mover, me parece perfecto pero ponle correa a tu perro y otra chica también le pidió que le pusiera la correa a su perro.

“Si no le pones la correa llamaré a alguien de la seguridad, yo se lo pedí por favor”, sostuvo.

Finalmente, y para darle una lección a sus seguidores, Lisandra realizó una pequeña reflexión sobre el ciberbullyuing y pidió empatía.

“Basta con el ciberbullying”, sentenció.