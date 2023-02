“No quería darme por vencido”: Hombre sobrevivió al incendio forestal en Santa Juana realizando una valiente y extrema maniobra

Un vecino de Santa Juana realizó una increíble y arriesgada maniobra para poder sobrevivir a las llamas del incendio que afectó a su comuna.

En una conversación con la Red Bío Bío de 24 Horas, el hombre contó que cuando vio que el fuego se acercaba a su propiedad decidió resguardarse en el interior de un horno de barro.

“Esa fue la salvación”, reconoció de entrada.

Según su relato, estuvo alrededor de una hora en el interior del lugar explicando que: “Sé hacer carbón y sé cuál es la técnica. Es lo mismo que los brigadistas: si se queda parado, el humo y calor lo va a matar. Pero, si se bota a piso, es diferente. Yo hice lo mismo”, detalló.

Asimismo, el vecino de Santa Juana detalló que al acercarse las llamas “limpié y me puse boca abajo”, ya que “es la única forma de resistir al calor y al humo. Ya no daba más. Llegaron a buscarme y yo no quería salir. No quería darme por vencido, no quería perder lo mío”, sentenció.

Hasta el momento, existen 4.500 las personas damnificadas en la comuna de Santa Juana y 14 hectáreas quemadas a causa del incendio.