“Nunca me había sentido tan poderosa y frágil al mismo tiempo”: Begoña Basauri enterneció a las redes con adorable postal junto a su bebé

Hace solamente un par de días que Begoña Basauri sorprendió a sus seguidores tras anunciar la llegada de su primera hija junto a Sebastián Undurraga, Rosa.

Ahora nuevamente vuelve a enternecer a los cibernautas con una adorable imagen de ella junto a su retoña.

“Nunca me había sentido tan poderosa y frágil al mismo tiempo”, confesó Begoña en su cuenta de Instagram.

En la misma línea, agregó: “Nos han llegado cientos de mensajes de amor y felicidad por aquí y también a mi WhatsApp. No me da el día para responder uno a uno pero los leo y me emociono mucho”.

“De verdad que no tenemos palabras para agradecer tanto amor hacia nosotros y nuestra Rosa. Nos sentimos cubiertos por un manto de amor. Gracias”, cerró Begoña.

En la imagen podemos ver a la panelista de “Juego Textual” amamantando a su pequeña hija mientras está en la cama.

Por supuesto que esta tierna postal llegó al corazón de muchos famosillos, entre ellos Pancho Saavedra, quien le escribió: “Un beso amiga mía te quiero con todo mi corazón”.

Asimismo reaccionó Diana Bolocco, Melina Figueroa, Millaray Viera, Javiera Contador, Dayana Amigo, María Luisa Godoy, entre muchos otros rostros de la farándula.