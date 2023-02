“¿Qué más quiero para mis 42?″: Pedro Ruminot comparte festejo cumpleañero junto a sus hijos

Una bonita y cariñosa celebración disfrutó Pedro Ruminot de una nueva vuelta al sol, compartiendo el especial momento en su cuenta de Instagram.

Hace un par de días, en la fecha de cumpeaños, su pareja, la también comediante Alison Mandel le dedicó un tierno saludo por esta misma red social, con bonitas palabras y un video que hace un recorrido de la vida del humorista, retratándolo tanto junto a sus hijos, jugando con su mascota y arriba del escenario.

El domingo 5 de febrero Pedro cumplió 42 años y hoy compartió una postal en su Instagram en la que aparece celebrando junto a sus tres hijos, quienes lo abrazan con ternura.

“Lo tengo todo”

El comediante aprovechó el posteo para agradecer los cariñosos saludos por esta fecha especial y también incluyó una broma simpática en la leyenda de la postal.

“Con mis hijitos, ¿qué más quiero para mis 42?, lo tengo todo, gracias a todos y todas los que me saludaron el sábado, también a los que saludaron el domingo, hoy no po, no hue...”, escribió Pedro.

Difíciles momentos

Hace alrededor de un mes el ex “Club de la Comedia” hizo noticia al compartir, en el programa “Socios de la parrilla”- al cual fue invitado junto a su colega y amigo Sergio Freire-, los difíciles momentos que vivió el 2007 por el tratamiento de su cáncer y por la crueldad de un médico en particular que le propinaba desubicadas bromas, como forma encubierta de bullying.

No obstante, Pedro pudo sobreponerse de aquella complicada enfermedad y confesó, en el programa, que fue justamente su querido amigo Freire quien fue un factor clave para su recuperación, por todo su apoyo en esos momentos.