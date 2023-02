“Me consume el miedo...”: Michelle Carvalho preocupó a sus seguidores al revelar complicada situación de salud

No es primera vez que Michelle Carvalho preocupa a sus seguidores con publicaciones que realiza en su Instagram, ahora ocurrió una nueva situación ocurrida este martes recién pasado y que ella misma contó a través de sus redes sociales.

La exchica reality compartió una historia en su cuenta de Instagram relatando la delicada situación que enfrentó tras sufrir una complicación de salud.

“Hoy tuve un día muy feo. Desperté mareada, vomité tres veces. Me dio crisis de lloro (llanto), no podía respirar, tenía las piernas débiles”, escribió en la publicación, tal como consigna La Cuarta.

Además reveló que “pensé, literal, que me iba a morir, no podía parar de llorar. Creo que fue una crisis de pánico sumado más ansiedad. Mañana tengo hora con el doctor y me haré exámenes”.

Por otra parte, Michelle quiso agradecer a sus amigos que estuvieron ahí para ayudarla. “Gracias a mis amiguitos hermosos que vinieron a socorrerme y me cuidaron en esta crisis fea y me contuvieron”.

De todas maneras, la modelo reconoció que tiene un problema, porque dijo: “Me consume el miedo de dormir la verdad, pero trataré para mañana ir a buscar solución a mis problemas y ver qué pasa en mi sistema”.

“Me dijeron que puede ser el aire que está tóxico, ¿será?”, preguntó Michelle al final de su escrito a todos sus seguidores.

[ LEE TAMBIÉN: “¿Por qué es relevante haber subido 25 o nueve kilos?”: Begoña Basauri se descargó tras desubicada pregunta sobre sus días post-parto ]