Conocida influencer y cantante fue escogida para ser la telonera de Christina Aguilera

El debut de la afamada estrella del pop Christina Aguilera está a la vuelta de la esquina, y ayer la productora que trae a la artista confirmó a la telonera, que es nada más y nada menos que Vesta Lugg.

Esto fue confirmado por la productora que trae a la intérprete de “Dirrty” a Chile, Bizarro. El día de ayer subió una foto a Instagram donde escribieron “Queen support Queen”. Aguilera tiene dos presentaciones agendadas en el Movistar Arena en Santiago: 25 y 26 de febrero.

La emoción de la telonera

Vesta subió un video en conmemoración de esta gran noticia en su carrera musical. “Yo creo que por Christina, hago música pop. Me encantan sus canciones, en las competencias de canto en mi colegio tenía el pelo, y quería ser como ella. Es un sueño hecho realidad”, contó la cantante mientras mostraba fotos de su infancia.

En la descripción del video, la influencer escribió: “Oye baby Vesta... we did it (lo hicimos) Vamos a telonear a Christina Aguilera. Nos vemos en el Movistar Arena el 25 y 25 de febrero”.