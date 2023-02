“No eran na gases”: Pamela Leiva reveló que su progenitora sufrió de un infarto cuando le iba a contar que estará en Viña

Pamela Leiva fue uno de los rostros del espectáculo que se unió a la transmisión “Levantemos el Sur” liderada por Pancho Saavedra, evento solidario tenía como objetivo recaudar fondos para los damnificados de los incendios forestales.

“Estoy a diez días, Panchito”, lanzó de entrada tras ser consultada sobre su esperado debut en el Festival de Viña del Mar.

Asimismo, comentó que en estos momentos se encuentra en Pucón por motivos laborales, pero que su previa al evento de Ciudad Jardín no ha estado exenta de dramas.

Según consignó TiempoX, la humorista contó: “El sábado perdí la voz, tuve que suspender un show, estuve en la urgencia, y ahora volví”.

“Algo tiene mi mamá”

Posteriormente, Pamela contó el mal momento de salud que atravesó su madre: “No sé qué onda la señora, porque ha pasado enferma”, reveló.

De hecho, reveló que “la noche que le iba a dar la noticia que iba al Festival de Viña, le da un infarto”, recordó y aseguró que su madre es de “las señoras se ponen porfiadas”.

“Me acuerdo que llegué a la casa y me compré un auto, me compré el ‘Pame móvil’, que para mí fue un logro tener mi primer auto (...) si alguien estaba más entusiasmada de que me comprara un auto, era mi mamá”, relató. “Llegué a la casa a mostrarle el auto y salió y me dijo ‘sí, está bonito’”.

Sin embargo, la emoción duró poco. “Algo tiene mi mamá”, pensó Pamela tras darse cuenta que algo extraño sucedía.

“¿Qué te pasa?”, le preguntó a su madre, a lo que ella le respondió “no, estoy bien”.

“Mamá, ¿qué te pasa?”, insistió Pamela.

“No, es que siento unos gases, pero se me va a pasar tomando bicarbonato con limón”, sostuvo su madre.

Finalmente, no fue ninguna hinchazón: “No eran na gases, Pancho, era un infarto”, remató.