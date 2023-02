“¡Presi, su completo!”: Presidente Boric recibió la perfecta solución para calmar el hambre

Han sido duros días para el país debido a los incendios forestales, el Presidente Gabriel Boric se dirigió a la zona para apoyar a las personas y reunirse con las autoridades locales.

Sin embargo, en medio de esta apretada y urgente agenda del mandatario, hoy se vivió un momento más de relajo en la localidad de Santa Juana de la región del Biobío, el cual demostró la cercanía que tiene con la gente, a pesar de lo que podrían decir las encuestas.

De acuerdo a lo capturado por T13, Gabriel Boric estaba avanzando por una multitud para poder llegar al vehículo que lo estaba movilizando. En este contexto, un hombre intentó captar la intención con un completo que le quería regalar al Presidente.

“Presi, su completo”, decía hasta que finalmente el mandatario aceptó el regalo e ingresó al auto que lo esperaba.

“Sabía que le gustan los completos”

El medio Cooperativa se contactó con el hombre que le regaló el completo al Presidente, que se trata de Diego Cáceres, quien junto a su esposa decidieron ir con su emprendimiento de Food Truck “Valhall”, para atender de manera gratuita a todas las personas que están colaborando como equipos de emergencias, como bomberos, brigadistas, carabineros y militares, voluntarios, etc.

“Cuando supimos que venía el Presidente, al tiro lo pensé porque sabía que le gustan los completos”, comentó. Cáceres afirmó que le preguntó a los escoltas si podían llevar al Presidente a su carro de comida, pero ellos negaron esta petición. Ante esta negativa, preguntó si podía llevarle un completo a él.

“No me dijeron ni sí, ni no, así que me puse a hacer guardia al lado del auto, esperando que terminara su discurso para entregarle el completo”, contó. Cuando estuvo cerca del mandatario aprovechó el momento para regalarle el completo.

“Me abrazó y me dijo ‘¡Qué buena!, Muchas gracias, justo no había almorzado, así que me lo voy a ir comiendo en el camino’”, concluyó.