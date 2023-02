Actriz mexicana realiza duro descargo contra Cristián de la Fuente: “No estuvo bien”

La famosa actriz mexicana, Karyme Lozano, realizó un grave descargo contra Cristián de la Fuente, acusándolo de acoso y bullying reiterado mientras grababan una teleserie. Hechos que habrían ocurrido hace años atrás, pero recién pudo contar, reveló en entrevista con María Patricia Castañeda a través de YouTube, consignó TiempoX.

“No voy a hablar mucho de este tema, porque todavía estoy trabajando en ello, sanando muchas cosas”, partió diciendo la protagonista de “Quiero amarte”, transcribió el medio.

“Yo trabajé con él en una novela hace mucho tiempo en Miami, y todo estuvo bien ahí. Luego pasó el tiempo y trabajamos en una novela hace 9 años y no estuvo nada bien. Entonces, es algo que yo no he hablado con nadie porque soy cuidadosa, porque no sé cómo decirte…”, agregó Karyme Lozano, notoriamente afectada.

Fue ahí cuando decidió hablar abiertamente. “Sí sufrí bullying… La pasé muy mal, al grado que yo llegaba todos los días llorando a mi casa… Me empecé a volver introvertida, ya quería que se acabara esa novela”, dijo respecto a lo que vivió con el actor nacional.

Se burlaba de ella

“Nunca me había pasado”, siguió relatando Karyme Lozano, destacando que se demoró cinco meses en darle un alto a esta situación con Cristián de la Fuente.

“¿Se burlaba de ti?”, preguntó la mujer.

“Todo lo que te puedas imaginar, incluyendo otra cosa que estoy trabajando, que estoy sanando, que a lo mejor nunca lo voy a hablar al público”, respondió la actriz, destacando que “hay personas que tienen esta dualidad, que pueden verse encantadores y de pronto tener la oscuridad”.

“Yo estoy casada y tu estás casado y todo bien, pero de pronto fue ataque tras ataque, al grado que, pues llegué a hablar a niveles altos, pero no tan claramente como debí haber hablado, no fui muy específica, nunca había vivido una cosa así en mi vida, hay gente que es mala. Puso en mi contra a mucha gente, hasta medios”, reveló Karyme Lozano respecto a Cristián de la Fuente.

Al mismo tiempo, aseguró que el actor chileno trató de poner gente en su contra, que el día de hoy, muchos se niegan a trabajar con él e algunas producciones y que cuando su esposo se enteró hace pocos de todos los detalles, solo quería ir a encararlo.