Coté López contó tierno momento familiar: “Fue lo más emocionante que me ha pasado en los últimos años”

La influencer Coté López ha estado más silenciosa que de lo costumbre en sus historias de Instagram, y esto lo hizo a modo de respeto a lo que está sucediendo en la zona centro-sur del país con los incendios forestales.

Hoy compartió con sus seguidores un tierno momento que vivió junto a su familia. A través de sus historias escribió que su esposo Luis Jiménez la llamó hace cinco días para decirle “amor, Valentino vio una foto nuestra y decía ‘tata y a tí ABU’ y yo no creí mucho”, relató.

“Tata dice hace tiempo, pero no habla mucho, entonces quizás ‘abu’ era cualquier cosa jajaja, pero lo fuimos a ver y ¡adivinen! Luis le dice quién soy yo, ¿Y ella? Me apuntó y me dijo ‘Abuuu!’”, continuó.

“Aaaaahh fue lo más emocionante que me ha pasado en los últimos años”, terminó junto a emoticones de corazones y que expresaban su emoción.