Famosos chef turco llora desconsolado tras la destrucción del terremoto de Turquía

El número de víctimas del terremoto que sacudió el lunes 10 provincias del sureste de Turquía, con magnitudes de 7,7 y 7,6, ya supera el devastador seísmo de 1999 que sacudió una zona cercana a Estambul. El balance de las autoridades turcas de hoy viernes habla de 18.342 muertos y 72.242 heridos, aunque se estima que quedan todavía otras decenas de miles de personas bajo los escombros en las 10 provincias.

El famoso chef turco Burak Özdemir ha publicado videos de la situación, de la ayuda y en uno de los clips llora desconsolado por la terrible situación y pide ayuda por la catástrofe.

“Amigos acabo de llegar a la tienda y nuestros preparativos continúan. Enviaremos nuestros camiones a Hatay y otras provincias, Adiyaman y Maras. No sé el estado de las carreteras, pero lo haremos. Ojalá hubiera un avión privado o algo así. Pero todavía no. Nuestro horno está abierto con panes preparados, los empacaremos. Por favor, todos hacerlo lo mejor que puedan. He estado recibiendo muchos mensajes desde ayer y créanme no puedo hacer nada porque no estoy allí. Espero que todos salgan vivos del accidente”, dijo entre lágrimas en sus redes sociales.

En videos publicados en sus redes sociales publicó cómo envían los camiones a Hatay y otras provincias en orden.