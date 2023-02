José Antonio Neme analizó la versión de la arrendataria de la “casa-narco”: “No somos tontorrones”

Este jueves, se realizó un operativo en donde se demolió una denominada “casa de narcos” en la comuna de La Florida. Dicha vivienda contaba con un sofisticado sistema de circuitos de cámaras de seguridad infrarroja, un jacuzzi y muebles de mármol.

De acuerdo a antecedentes, la propietaria sería la expareja del líder de la banda criminal Los Macacos. Esta demolición contó con la presencia de Rodolfo Carter, el alcalde de la comuna, quien fue interpelado por la arrendataria de la vivienda.

La ciudadana peruana que habitaba el inmueble señaló que ella no estaba al tanto de ninguno de los vínculos con dicha banda, que ella solamente tenía un emprendimiento de objetos de cumpleaños.

“¿Por qué hay tanta cámara?”

Esta situación llamó la atención de José Antonio Neme, quien entregó un análisis acerca de esta situación en el matinal “Mucho Gusto”. “Nadie va a acusar a la señora sin tener pruebas, pero no somos tontorrones, ni aquí, ni en la casa”, comenzó el periodista.

“Si yo arriendo una casa y la casa tiene un sistema de circuito cerrado de televigilancia infrarroja con toda esta cantidad de cámaras, a tí, ‘pobre emprendedora’, que tienes unas princesas y unos duendes ahí, ¿no te genera curiosidad? ¿No le dices al propietario de la casa si esto viene incluido en el arriendo? ¿Por qué hay tanta cámara?”, comentó.

“Está bien, uno puede tener cámaras de seguridad, pero 18 cámaras infrarrojas con un centro de monitoreo, es algo que no es habitual en una casa. Si la señora no sabía o no quiso saber o se hizo la lesa o es muy tonta, digamos, pero hay cosas que llaman la atención si es que ella no tiene que ver”, terminó.