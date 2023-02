“¡Mami, dónde están los carabineros!”: Venezolanos son furor por canción que ironiza con la delincuencia de Santiago

Un grupo de venezolanos hicieron su propia versión de la conocida canción de “El africano” y aunque recibieron muchos aplausos en internet, también generaron una ola de comentarios de todo tipo, lo cual terminó con su idea siendo viralizada por distintas redes sociales.

El tema es que la canción ironiza con las quejas de los capitalinos por la delincuencia e inseguridad que muchas encuestas aseguran sienten los chilenos que viven en Santiago.

“Mami! qué está pasando en Chile, que todo está muy caro y burde peligroso. Mami! hay que estar muy pilas si la moto regresa arranque para su casa. Mami qué peligroso se ha puesto el centro”, dice la primera parte del “hit”, tal como consigna La Cuarta.

Luego de exhibir una serie de imágenes donde se recrean delitos, los ciudadanos extranjeros cantan sobre los cuestionamientos al trabajo de la policía: “Mami! en el carro me aso, pero si bajo el vidrio el teléfono me sacan. Mami! dónde están los carabineros. Mami! Yo solo escucho los bomberos”.

La singular versión del hit ochentero tiene miles reproducciones y en aumento. El video fue compartido por Luis Navas, un comediante venezolano que suma cerca de 100 mil seguidores en la red social.

“Muy bien, pero digan quiénes lo tienen peligroso”, “jajajajaja hay chamo esto me hizo reír”, “Observando bien el video, es una burla de nuestras quejas hacia ellos. Están riéndose de nosotros y de lo que pensamos de ellos” y “La verdad no me parece gracioso”, le escribieron algunos cibernautas que reaccionaron al video.

