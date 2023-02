Potreo, el valiente perro rescatista que murió entre los escombros en Turquía

El valiente perro mexicano Potreo murió tras ser aplastado por los escombros, mientras buscaba sobrevivientes por el terremoto en Turquía, informó la Secretaría de la Defensa Nacional de México.

El heroico can, de la raza pastor belga, llegó hace días a tierra turca para ayudar en las labores de rescate por el movimiento telúrico de 7,8 en la escala de Richter, que hasta ahora, suma más de 35 mil muertos en Turquía y Siria.

Con Potreo, llegaron sus compañeros caninos Teología, Tardio, Kiara, Timba, Barato, Territorio, Balanceo, Biosfera y Bureta, todos como parte del Ejército de México. El objetivo: buscar sobrevivientes.

El olfato de Potreo era afinado para encontrar a las personas atrapadas bajo los escombros. Con rapidez y habilidad, guió a los soldados mexicanos para ubicar a decenas de víctimas, pero este domingo 12 de febrero, el valiente perro rescatista, fue aplastado por unas vigas de concreto que cedieron, mientras buscaba a gente aprisionada entre los derrumbes.

En las redes circula un video, que presuntamente es el que refleja el momento cuando los escombros terminan de caer, justo en el instante cuando Potreo está debajo. Sus amigos, los soldados humanos, se activaron de inmediato para sacarlo, pero no fue suficiente. El valiente perro rescatista estaba gravemente herido. Le brindaron atención médica, pero falleció tras el hecho.

Reconocimientos

Los mensajes no se hicieron esperar por parte de las autoridades. La Secretaría de la Defensa Nacional de México (Sedena) emitió un comunicado destacando el heroísmo de Potreo y el cumplimiento de su misión.

“Gracias Proteo por tu heroica labor, cumpliste la misión del Ejército Mexicano”, expuso la referida Secretaría.

Prosiguió diciendo que “los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos lamentamos profundamente la pérdida de nuestro gran compañero, el perro Proteo, cumpliste con tu misión como miembro de la Delegación Mexicana en la búsqueda y rescate de nuestros hermanos en Turquía”.

Hoy despedimos con honores a un gran canino, elemento de la @SEDENAmx que siempre trabajo con valentía y arrojo.



Gracias "PROTEO" cuidamos desde un mejor lugar y guía a nuestros binomios en cada búsqueda.

Autoridades de México y de Turquía hicieron un acto rindiéndole honores y guardaron un minuto de silencio.

En su cuenta @sedenamx de Tiktok, la Secretaría publicó las palabras del soldado Villeda, quien trabajó con Potreo.

“Quiero decirte que me siento orgulloso de ti porque siempre fuiste un perro fuerte, un perro trabajador que nunca te diste por vencido. Ahora solo me queda agradecerte por haberme traído. Lamentablemente, no vas a poder llegar conmigo. Siempre te estaré recordando. Todo México espero que siempre te recuerde, que nunca te olvide. Algún día nos volveremos a ver”, dijo el soldado.