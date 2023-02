“Me alegra con su buen humor”: Maura Rivera comparte simpático video de Mark González

En este 14 de febrero, con motivo de la celebración del Día de San Valentín, diferentes famosos del mundo del espectáculo nacional han saludado a sus parejas por redes sociales. También lo hizo la bailarina Maura Rivera, quien compartió un simpático video de su marido, Mark González, con cariñosas palabras para él en su cuenta de Instagram.

En el registro que compartió la ex chica Rojo se ve al ex futbolista bailando muy animado en un carrete.

“¡Feliz día del amor! No necesariamente tiene que ser un post romántico, solo aquí muestro quien me saca una sonrisa cada día, quien me alegra con su buen humor y quien siempre está dispuesto a hacerme feliz. Te amo”, escribió Maura en la leyenda de la publicación.

Su marido le respondió, con mucho cariño, en los comentarios del posteo al sentido mensaje del Dia de los Enamorados.

“Y tú que me emocionas con tus mensajes… te amo mi amor, feliz San Valentín”, comentó González.

Revisa el simpático video