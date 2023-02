“¡¡Váyanse a la ctm!!”: DJ Méndez sorprende con furioso descargo contra cercanos en Instagram

Pareciera ser que el DJ Méndez atraviesa un complicado momento con sus “amistades”. Al menos esa sensación quedó con el furioso descargo que realizó este lunes en su cuenta de Instagram, según recoge FM Dos.

Cabe recordar que el cantante ha desarrollado una consistente carrera musical, a pesar de los problemas que, cada cierto tiempo, presenta.

Justamente, hace alrededor de un mes Steffi Méndez cofidenció la relación que tiene con sus hermanos más pequeños, con los que casi no tiene contacto.

La furia de Méndez

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, DJ Méndez lanzó varias indirectas sin filtro a sus supuestas amistades.

“Solo pasar a decir que todas las personas que se aprovecharon (en todo sentido) de mi, están eliminadas para siempre!!!!”, inició sus descargos.

A continuación, añadió: “Víboras de mierda!! Solo les gusté cuando tenía dinero… Pero sin dinero no serví!! Aunque tomaron y gozaron conmigo no les serví para nada…”.

“Ahora que les pasé toda mi plata, eso les sirve bastardos!!! Váyanse a la ctm!! Les serví para pagarles sus cuentas, todas sus cosas y ahora que me parta un rayo”, continuó su furia Leopoldo Méndez.

“Eliminados para siempre!! Tratándome de borracho, pero en todas tus fiestas te serví como borracho… Y a todos les pagué sus cuentas, espero que estén bien y no me llamen”. agregó.

Las palabras finales de su rabia fueron: “Créeme que no iré a tu casa. ¡Nunca más! Enserio? no me llamen, ya era”.

Captura de historia de Instagram de DJ Méndez

Por sobre sus problemas personales, DJ Méndez, a sus 47 años de edad, logró alcanzar un sitial muy destacado entre los artistas musicales chilenos por canciones como “Lady”, “Mi Chile”, “Chiki-Chiki”, “Josephine”, “Estocolmo”, entre otros clásicos temas.