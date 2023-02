Carabinera se hace viral al poner en su lugar a un desinformado crítico en redes sociales

Una celebrada respuesta le entregó la cabo primero Catherine Apablaza a un usuario que la objetó por tener una cuenta de TikTok siendo funcionaria de Carabineros. “Con razón nadie los respeta”, escribió el sujeto y Catherine respondió con un video.

“Don Alejandro, le voy a contestar como la cabo primero Apablaza, porque si le contesto como Catherine no creo que le guste, pero voy destacar este comentario porque por personas como don Alejandro es que a veces la gente ve lo que quiere ver”, inició sus palabras la uniformada.

A continuación describe que “él me dice que por ser carabinero no puedo tener una red social y que por el hecho de tenerla la gente no nos respeta”.

“¿Usted sabe qué es la encuesta Cadem?”

“Don Alejandro... ¿Usted sabe qué es la encuesta Cadem? ¿Sabe que mide la opinión pública? Porque si no lo sabe, yo le voy a explicar que la encuesta Cadem, en diciembre, mostraba que Carabineros de Chile sumó cinco puntitos más, llegando al 78%, el más alto en los últimos seis años. ¿Y usted viene a decir que no nos respetan?”, argumentó.

Luego, aclaró que “siempre he sido una convencida de que somos miles, una institución conformada por 60 mil carabineros y hacemos las cosas con vocación de servicio. Así que no nos venga a decir que no nos respetan. Y si tenemos redes sociales es para dar a conocer nuestra labor, lo que nosotros hacemos”.

“Además, yo no me ha ganado el cariño de la gente por mi cara bonita ni mi cuerpo perfecto, me lo he ganado por cómo soy y eso a la gente le encanta. Yo no voy a dejar mi red social porque a usted no le gusta”, finalizó la cabo Apabaza, cuyo video acumula cerca de 700 mil reproducciones.

