“Les juro que lloré horas ese día”: Daniela Nicolás contó todo sobre su salida de “Aquí se baila”

La salida de Daniela Nicolás se dio a conocer esta semana después de una fractura que la obligó a alejarse del espacio de baile “Aquí se baila” de Canal 13. La modelo decidió contar lo sucedido a sus seguidores de su red social, una vez que ya se filtró en los medios

“Ser parte de ‘Aquí se baila’ era algo que siempre había querido hacer en mi carrera! El año pasado me llamaron pero no pude estar y este año era el momento!!!! Acepté súper emocionada y al mismo tiempo ansiosa porque era un gran desafío para mí”, partió.

Nicolás contó que en su primer día de ensayo se enamoró de su equipo y su pareja de baile. Ella señaló que ha estado con todo ensayando, y el lunes pasado sintió un dolor en su costilla, una vez terminado el ensayo. Daniela asistió a urgencia, después del consejo del paramédico y su compañero de baile, pero no le encontraron nada.

“Ahora me estoy cuidando full”

“Pero el jueves estábamos ensayando y en un lift suena un ruido súper fuerte en el lugar donde me dolía y ahí supimos que era grave. No me caí ni estábamos haciendo algo difícil, y Edward me atendió en el momento, pero ya no me podía mover, así que volví a ir a urgencia y nos dan la triste noticia de que me había fracturado una costilla, imposibilitándome seguir en la competencia”, contó.

“Creen que el lunes me la había fisurado y terminó de quebrarse el jueves. Les juro que lloré horas ese día. Lloramos todos. Fue súper triste porque estábamos dándolo todo y el sueño de estar en el programa se acababa. La producción del programa se portó un 7 conmigo y me apoyaron en todo”, agregó la expanelista de “Más Vivi que nunca”.

“Ahora me estoy cuidando full junto a mi familia que me está acompañando y espero de todo corazón poder volver en el futuro. Esto no se acaba aquí, estoy segura”, cerró Daniela Nicolás.