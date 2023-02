Shakira causa revuelo en redes sociales con su indirecta a Piqué en San Valentín: “Podría matar a mi ex”

La cantante colombiana Shakira no lo ha pasado muy bien estos últimos meses luego de su traumática separación del exfutbolista español Gerard Piqué, con quien ha mantenido una serie de enfrentamientos mediáticos a través de redes sociales.

El más reciente, y con motivo de la celebración del Día de los Enamorados, una corta parodia a la canción Kill Bill, de SZA, donde la artista se dejó ver trapeando el piso, vestida de negro, interpretando una polémica estrofa.

El desahogo de Shakira

“Tal vez, tal vez yo mate a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente. ¿Cómo llegué hasta aquí? Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola”, dice la reinterpretación de la colombiana.

Como era de esperar, y considerando que su cuenta oficial de Instagram tiene más de 82 millones de seguidores, la avalancha de comentarios no tardaron en llegar y miles de ellos fueron para apoyar a la artista por su chistosa interpretación, en la que destacaron sus habilidades para limpiar la alfombra.

Shakira causó polémica por su publicación. Fuente: Instagram @shakira.

“Para los que dicen que no sabe trapear, les recuerdo que en su canción con Bizarrap trapeó EL PISO con Don Piqué (...) y le quedó reluciente”, un comentario que fue ampliamente celebrado por otros seguidores.

Sin embargo, hubo otros comentarios que no estuvieron de acuerdo con la broma de Shakira y le hicieron ver que no era necesario seguir profundizando en la polémica separación de ambos.

“Shakira, soy tu fan desde Magia y siempre he admirado tu inteligencia y compostura, pero esto ya es demasiado, la letra de esa canción es demasiado explícita y no me parece que una figura pública como tú ande patrocinando esas letras cuando vivimos en una sociedad en donde los feminicidios por exparejas, que prefieren matar a que estén con alguien más, están por las nubes”, alertó una usuaria, quien apeló a la bienestar de los hijos de la pareja.

“Tampoco me parece que hagas ese tipo de bromas con el padre de tus hijos. Sé que no es literal y es una broma y obviamente no los vas a matar, pero date cuenta que con esto puedes dañar mucho tu imagen y destruir todo por lo que has luchado tanto. Piénsalo”.

Tal comentario fue ampliamente debatido en la plataforma de la cantante, donde hubo algunos que insistieron en su defensa a la artista y su forma de desahogarse por la infidelidad del español, y otros que pusieron las alertas respecto del daño que podría afectar a sus hijos con el paso de los años.