Christell Rodríguez confesó que postuló a la competencia internacional del Festival de Viña

La querida cantante nacional Christell Rodríguez ha tenido un inicio de año bastante movido con su matrimonio tanto por el civil como por la iglesia, y su reintegración al programa “Aquí se baila”.

Ayer en su tiempo de relajo se dedicó a responder preguntas de sus seguidores e inevitablemente le preguntaron sobre el Festival de Viña. Primero, le consultaron sobre si irá a la Gala del Festival de Viña, pero ella dijo que no la invitaron.

“Postulé este año, pero...”

Hoy, cuando se encontraba en las dependencias de Canal 13 para ensayar para el programa de baile, respondió a la pregunta si es que le gustaría participar en las competencias del Festival de Viña del Mar.

“Sí, me gustaría. De hecho, postulé este año, pero no me eligieron, así que todo bien. Quizás más adelante vuelva a postular, lo voy a pensar”, señaló.

Historias de Christell Rodríguez Fuente: Instagram