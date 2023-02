“La gente necesita show”: Coté López responde a críticos que le aguaron el Día del Amor

La influencer María José López mostró en redes sociales la generosa ayuda que realizó a las familias damnificadas por los incendios forestales en el sur del país, junto a su pareja Luis Jiménez, Esto, luego de acusar haber recibido una ola de insultos y comentarios desagradables en su cuenta de Instagram, tras compartir románticas imágenes celebrando el Día del Amor.

“Mi gente hoy entré a mis DM y quedé mal con la cantidad de insultos hacía mi por gastar para el 14f Por ej: " con la plata que tienen y no ayudan al sur!!” y otras cosas muy elevadas de tono para repetir, pero básicamente que somos una mierda”, contó.

Debido a esto, explicó que “mi vida NO es Instagram, de verdad me cansa, me estresa que hablen sin saber, es SIEMPRE lo mismo. para su tranquilidad Primero enviamos camiones y luego no nos pudimos quedar tranquilos sin ir nosotros mismos para cerciorarnos que le entregaríamos a gente que realmente lo necesitara”, detalló, dando cuenta que sí aportó con su granito de arena, en la tragedia que afectó a cientos de personas.

“Ahí tienen...¿contentos?”

Tras revelar la ayuda, se descargó contra los odiosos que critican sin saber, señalando que “wn parece que la gente necesita el show. Ahí tienen!! ¿Contentos? Espero que antes de tratarme de lo peor Uds también hayan ayudado aunque sea con un paquete de tallarines…”, respondió de vuelta.

Finalmente, agradeció que “hubo mucha gente que nos ayudó a ir a comprar ropa de cama, comida, agua, a subir las cosas, etc les agradecemos mucho ellos saben quienes son”.

Su publicación no dejó indiferente a su “gente”, quienes la apoyaron en la cruzada solidaria.

“Buenísima la ayuda que dieron a mucha gente que lo esta pasando muy mal Sé que no tenían intención de subir esas fotos porque simplemente querían aportar. Pero es impresionante como existe un gran weonaje que piensa que por seguir a alguien en las redes se puede meter en su vida. A todos esos odiadores les recomiendo que miren, disfruten y aplaudan o dejen de seguir y sigan chupando limones solos”.