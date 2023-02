“Rueguen por mí”: Actor Gabriel Prieto vuelve al hospital tras sufrir derrame en pulmón

Tras pasar una semana en su domicilio, el actor Gabriel Prieto tuvo que volver de urgencias al Hospital Luis Tisné, tras sufrir un derrame en el pulmón, según él mismo contó a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, donde aprovechó de saludar a su seguidores y pedirles que rueguen por su salud.

“Amigos cercanos y amigos lejanos, solo quiero mandar este mensaje para decirles que lamentablemente, después de una semana en la casa, tuve que volver de nuevo al hospital porque estoy con un derrame en el pulmón”, reveló en el video.

“Cuando llegué de nuevo, me sacaron un litro y medio de líquido del pulmón, y mañana me tienen que sacar otro tanto más. Aquí estoy a la espera de nuevo, con toda la fe, pero aburrido como no les puedo explicar”, agregó, debido a que anteriormente estuvo cuatro meses hospitalizado luego de contagiarse de Covid.

“Ahora ya llevo una semana. Cuesta mucho, pero es la voluntad de Dios. Hay que seguir luchando, entendiendo que esto es por algo mejor”.

Adicionalmente, también pidió oraciones y ánimos a sus seguidores, que afirma le son de ayuda para superar el difícil cuadro de salud que ha enfrentado los últimos meses.

“Pedirles, con todo lo amoroso que han sido conmigo, que sigan rogando por mi salud, que yo pronto voy a estar de vuelta, pero toda la ayuda y la buena onda se agradecen tanto, como ustedes no se imaginan”, concluyó.

Finalmente, reveló que los médicos volverán a sacarle líquido del pulmón y tras realizar nuevos análisis lo puedan dar de alta “de manera definitiva”.

“Hecho mucho de menos a todo el mundo, en especial a mi gatita...los quiero mucho, rueguen por mí”, se despidió.

Fue internado en octubre

El actor y docente ingresó a urgencias en octubre de 2022, donde sufrió una falla multisistémica de la que se recuperó tras un largo periodo, siendo dado de alta en el mes de enero.

Estuvo internado por cuatro meses en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) debido a distintas complicaciones de salud que debió enfrentar luego de contagiarse de Covid-19.

“Eres un ser hermoso Gabriel y por eso todo el mundo te quiere!!! Acá estamos y seguiremos mandándote amor y energía para que vuelvas pronto a casa. Abrazote gigante”, “Todos los buenos deseos, la mejor energía y grandes abrazos para ti!”, Te amo gabito”.