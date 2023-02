Vesta Lugg mandó advertencia antes de la Gala del Festival de Viña: “No les va a gustar”

La influencer y cantante Vesta Lugg estuvo presente en el matinal “Mucho Gusto” para discutir la esperada Gala del Festival de Viña del Mar, la cual se realizará mañana en horario prime.

En este contexto, le preguntaron cómo irá vestida la influencer a la Gala, por lo que ella mostró sus uñas para dar un pequeño adelanto del look, la paleta de colores que va utilizar y que se inclinará para representar el elemento del aire.

“No les va a gustar”

“Esta fue una invitación que me tomé en serio, me gustan las temáticas, me gusta también ponerme a prueba. Nosotros como equipo, con mi pareja, con mis amigos, sí buscamos ser más sustentables en nuestra forma de consumir”, comentó.

“Es un desafío, me entretuvo pensar cómo puedo proponer algo que hace sentido con lo que nos están invitando a hacer”, dijo Vesta antes de tirarse una bomba, “no les va a gustar”, agregó lamentándose y cubriéndose la cara.

El diseñador Miguel Ángel Guzmán, quien estaba en un móvil desde Viña del Mar, le respondió a la influencer, dándole ánimo: “Vesta, no digas eso que ‘no les va a gustar’, yo creo que cualquier performance de moda es interesante, y esa es la idea. La invitación tiene que ver con innovar, mostrar, y obviamente para todos los diseñadores invitados es un reto”.