Carabinera tiktoker y que se hizo viral por parada de carros a cibernauta aclara si será sancionada

La semana pasada la cabo primero Catherine Apablaza le respondió a un usuario que la objetó por tener una cuenta de TikTok siendo funcionaria de Carabineros. “Con razón nadie los respeta”, escribió el sujeto y Catherine respondió con un video.

“Don Alejandro... ¿Usted sabe qué es la encuesta Cadem? ¿Sabe que mide la opinión pública? Porque si no lo sabe, yo le voy a explicar que la encuesta Cadem, en diciembre, mostraba que Carabineros de Chile sumó cinco puntitos más, llegando al 78%, el más alto en los últimos seis años. ¿Y usted viene a decir que no nos respetan?”, argumentó.

Luego, aclaró que “siempre he sido una convencida de que somos miles, una institución conformada por 60 mil carabineros y hacemos las cosas con vocación de servicio. Así que no nos venga a decir que no nos respetan. Y si tenemos redes sociales es para dar a conocer nuestra labor, lo que nosotros hacemos”.

Reapareció

Y ahora, luego de reflexionar de estos días mediáticos tras convertirse en viral, dijo que “para los que piensen que me van a picar el pollo por lo que pasó, mentira, no va a ser así. Y para los que en algún momento lo desearon y (decían) que me iban a rajar con reclamos, no, no lo lograron. Al contrario, me hicieron un favor”.

“Les quería aclarar a varias personas que me preguntaron si es que me iban a sancionar o a rajar con lo que pasó... pero no, no va a ser así, porque yo no dije nada, no hice nada, solamente fue una respuesta súper educada y el que nada hace, nada teme”, explicó en stories en su cuenta de Instagram.