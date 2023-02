Neme quiso saber la firme sobre si Julito César iba a ir a la Gala: Un chascarro técnico se lo impidió

El rumor que Julio César Rodríguez se ausentaría de la Gala del Festival de Viña, llegó a los oídos de José Antonio Neme, quien decidió ir a la fuente principal para aclarar este cahuín en pleno “Mucho Gusto”. Mientras, Karen Doggenweiler y Andrés Caniulef estaban en Viña, el animador se comunicó con su contraparte de CHV.

Neme señaló que se comunicó con JC para preguntarle por qué no iba a la gala, quien le habría respondido que fue porque no tenía un “traje de agua”. Lo que lamentó el periodista de Mega ya que era una de las pocas personas con quien quería compartir.

“Juli, te estamos esperando acá”

Posteriormente, Karen reveló durante el enlace en Viña, que Julito César le estaba escribiendo también. José Antonio que estaba determinado a saber la firme sobre la presencia de JC en la gala, decidió llamarlo. “Pucha, está al aire me dicen. No, le voy a mandar un mensaje de audio para que después me conteste”, señaló.

“JC, con todo el respeto del mundo. Oye, poh, Julio, tú eres uno de los pocos personajes que a mí me interesaba ver en la gala, saludar, saber cómo va la vida, sobre todo la vida personal, tú sabes que tenemos muchas cosas en común, somos un poquito intensos, atormentados, inestables a veces”, comenzó el audio.

“Y acabo de confirmar que no vas a la gala porque no tenías traje de agua, pensé que ibas a llegar como Aguaman, pero no. Te quedas fuera de la gala este año por decisión propia y na’ que ver, qué lata. Me gustaría saber cuál es tu opinión (...) ¿Qué opinas de todo este desaguisado, Juli? Juli, te estamos esperando acá, así que mándanos un audio cuando puedas”, terminó el periodista.

Sin embargo, esto no salió cómo Neme esperaba y un error tecnológico truncó los planes del conductor. “¡Oye, no se mandó (el audio)!”, dio a conocer, generando las risas y los reclamos de sus compañeros.