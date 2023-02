Nicole Moreno apostará por la reutilización y la nostalgia en la Gala: “Le tengo mucho cariño”

La flamante ganadora de múltiples competencias de modelos fitness, Nicole “Luli” Moreno, es uno de los rostros que volverá a pisar la alfombra roja de la Gala del Festival de Viña. En una entrevista con Canal 13, la deportista habló sobre su participación en dicho evento.

“Maravilloso, no me podía quedar fuera, imagínate”, partió bromeando. “Gracias por la consideración, la verdad es que lo voy a disfrutar un montón. Estoy en otra etapa de mi vida así que creo que los nervios van a estar un poquito pero después me voy a relajar y dar la mejor”, agregó.

Acerca de su vestido, Nicole Moreno adelantó que apostará por la reutilización y ocupará una prenda que tiene un gran valor sentimental para ella, el vestido que ocupó el año que salió coronada como Reina del Festival de Viña.

“Tiene un tremendo significado para mí”

“Con respecto al outfit, el vestido que voy a utilizar tiene un gran sentido, le tengo mucho cariño (...) Ese vestido tiene un antes y un después en mi vida ya que salí Reina de Viña del Mar, y voy a utilizar ese”, aseguró Moreno.

“Siento que debo reutilizarlo, tenemos que darle una oportunidad a los grandes joyeros y emprendedores, el tema del peinado va a ser distinto, el tema del color, en 2016 estaba castaña y ahora rubia. Apenas vi la noticia, lo pensé y mi mamá me dio la idea, entre las dos tomamos la decisión”, continuó la modelo.

“Ella sabe que ese vestido tiene un tremendo significado para mí, en mi carrera y en mi vida, todavía lo tengo guardado y todavía lo amerita”, agregó Nicole Moreno.