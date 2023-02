Yerko Puchento disparó con todo en su show: “Me dejaron sin festival, los haré pi** hoy”

Después de la baja de la importante banda Maná, y el cambio de la jornada por un público más joven, en vez de uno más adulto, Yerko Puchento decidió salirse del Festival de Viña.

Esta polémica ha dado para largo, y ayer en su presentación en el Casino Enjoy de Viña del Mar, el comediante añadió leña al fuego. En el show disparó con todo, de acuerdo a lo informado por SoyChile.cl, quienes presenciaron la rutina.

“Querían un acuerdo de confidencialidad, lo diré todo”

El espectáculo, llamado “Del Tic al Toc”, comenzó con un video que en cinco minutos resumía diversas noticias que han pasado en el país durante los últimos años. Desde la Convención, Izkia Siches, Iván Moirera, Tonka Tomicic, Rodrigo Rojas Vade y el “Negro” Piñera, fueron unos de los personajes en el montaje.

El comediante llegó a escena imitando la voz de Antonio Vodanovic anunciando que “esto es lo más cerca que voy a estar del festival (...) Canal 13, Bizarro, lo siento. Querían un acuerdo de confidencialidad, lo diré todo. Me dejaron sin festival, los haré pico hoy”.

De igual forma, se fue en contra del jurado ya que “tampoco saben de música”, y la polémica con la orquesta, a quienes en primera instancia los habrían bajado y después fueron reinstalados, “hasta hace una semana un pendrive era la orquesta de Viña”.

Acerca de su bajada del Festival de Viña del Mar, señaló que “lo he pasado como el hoyo. Dos años preparándome, te vamos a contratar artistas de tu edad, viejos, artistas viejos, sin Spotify, eso quería, gente al borde del cementerio”

“Hace dos días me llamaron, me dicen que se completó la parrilla, estaba feliz. Y me dicen TINI, y yo digo, quien chucha es Tini, el ‘weon’ me dice ‘tiní que conocerla’. Ahí les dije, lo siento yo no voy a Viña. No fue el acuerdo, me bajo. Y me dijeron que tenía el contrato y ahí perdí los 250 millones de pesos. Por 250 millones actuó hasta con Christell. Hoy fui a la playa y me cagaron dos gaviotas, una de oro y otra de plata”, agregó.

“Este es mi público, que entiende estos chistes”

En su rutina habló de la oleada migratoria, la delincuencia, los problemas legales de Parived, de quien mostró en una gráfica como el Rey Carlos, “creo que ese ‘weon’ recomendó a Tini”. Sobre el allanamiento de la morada de Tonka Tomicic dijo “se busca vivo o durmiendo (...) yo heredé el negocio, 1500 un Rolex, modelo Pamela Jiles, está rayado entero”.

Yéndose por el lado político, como es su sello humorístico, señaló que había la necesidad de crear el “ministerio de las disculpas”. “Este año ha habido más disculpas que Cristián Sánchez en la casa”. Y ahí, aludió a su separación con la actriz y conductora de televisión Berta Lasala. “Aparte de Daniel Alcaíno, eso no se hace, es bullying. Cesante y sin plata no me va a pescar ni la Botota”.

Cuando llegó a Boric bromeó que “es un cabro chico, le falta la varita es Harry Potter (...) Es un jurel tipo salmón, quiere pasar por mayo casera y con suerte es salsa gold”.

Después de un video, aparece vestido de Sebastián Piñera: “Este es mi público, que entiende estos chistes. Una persona adulta que va a un motel con Netflix y no se le para”. De acuerdo al medio citado, disfrutó del espectáculo y lo despidió de pie.