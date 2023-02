“No hay hombre que me detenga”: Yamila Reyna imparable con su presente profesional

Yamila Reyna está viviendo un año laboral para los libros, desde que llegó a TVN se ha robado la película y ha arrasado completamente. En febrero continúa esta racha, tras ser parte de la Previa de la Gala e integrar el panel de “Échale la culpa a Viña”.

Sin embargo, un problema en su vida sentimental ha acaparado la atención de los medios y las personas por igual. Mientras ella era parte del jurado del “Festival de Huaso de Olmué”, se filtraron los mensajes de su pareja, Diego Sánchez, quien habría mantenido íntimas conversaciones con diversas mujeres cuando ellos comenzaron su relación.

La presentadora y comediante no se dejó abatir para esto, y se mostró segura en pantalla y sus redes sociales. Esta actitud se traspasó en su entrevista con Las Últimas Noticias, que le consultó sobre la situación con “Mono Sánchez”.

“Estoy muy enfocada en mi trabajo, que es con lo que vibro, lo que amo y que también obviamente me ayuda a sanar el corazón. No hay hombre que me detenga. La verdad es que estoy muy centrada en el Festival”, afirmó.

“Todo afecta, pero nada me detiene. Me considero una mujer fuerte y tengo la capacidad de separar lo laboral de lo personal. Jamás he permitido ni he dejado que mi vida personal afecte mi trabajo y mi mundo profesional. Imagínate que mi padre falleció y a los cuatro días estrené una obra de teatro, haciendo comedia. Así que tengo la capacidad de distinguir un mundo del otro”, aseguró la actriz.

“Lo vivo a concho”

Con respecto a su vida laboral, Yamila no podría estar más contenta con todo lo que ha logrado. “Lo vivo como una aventura y el fruto de trabajo de 21 años. Disfruto mucho el presente, cada día lo vivo a concho y siento que aprendo muchísimo en este nuevo camino que es la comunicación”, comentó la animadora de “Hoy se habla”.

“Que TVN me haya elegido para dos programas (durante el Festival de Viña) es un voto de confianza para mí. Desde que arranqué en el canal en septiembre, le he dedicado mucho trabajo, estudio, tomo clases, preparo mi voz y creo que eso ha traído resultados positivos”, cerró Yamila Reyna.