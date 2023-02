Pamela Díaz confesó que se arrepiente de haber postulado varias veces para ser Reina de Viña

Pamela Díaz nuevamente está en su labor como conductora, y ahora está al mando del programa “Terrazas Stones”, en donde conversa con sus invitados mientras están tomando en alguna terraza de la capital.

En el último capítulo estuvo tirando la talla junto a Chiqui Aguayo, su flamante co-animadora del podcast “Hoy es hoy”. Durante una sección del programa, en donde quién recibe un choque eléctrico tiene que responder la pregunta, la comediante le consultó a “La Fiera” de qué se arrepentía en su vida profesional.

“Presentarme a Viña, a ‘Miss Viña’, a Reina”, partió. La comediante le preguntó cuándo fue eso y Pamela le respondió que se presentó como cuatro veces, lo que ocasionó las risas de Chiqui. “No gané nunca po’ hombre”, agregó.

Detrás de cámara, alguien tiró la talla que era “la Marco Enríquez de Viña”, lo que fue replicado por Pamela y Chiqui junto a sus risas.

“¿De eso no ma’?”

Sin embargo, Chiqui Aguayo no quedó conforme con su respuesta, “¿De eso no ma’ te arrepentis? Haberle dicho a la De Moras que era la mala copia de Tonka porque te echaron; haberle hablado así en ese video a la Carola de Julio, ahí te echaron de nuevo”, enumeró la comediante.

Pamela se rió, pero dijo que no, “me arrepiento de hacer cosas que no me gustan (...) A veces miro para atrás y me da vergüenza las cosas que he hecho. No sé po’, en tele hacía el ridículo, me tiraba al suelo por nada”, continuó Díaz.