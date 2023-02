Pancha Merino “chocha” tras desfilar con su hijo mayor en la alfombra de la Gala de Viña

Pancha Merino no desfiló sola la alfombra roja de la Gala, pero no fue junto a su pareja, sino que la acompañó su hijo mayor, Dominic Labbe. En una conversación con AR13, ella contó cómo se sentía al estar con su hijo en “Noche Cero”.

“Chocha, feliz desfilar junto a mi primogénito, mi hijo mayor, mi regalón, bueno todos son regalones. A pesar que a él no le gustan las cámaras, le carga que lo suba a Instagram, me reta y me hace bajar las fotos. Hoy día esta vez le rogué, le dije: ‘qué te cuesta’”, reveló la actriz.

Aconsejado por su mamá

La panelista de “Tal Cual” reveló que su pareja quiso cederle el puesto a la hija de Francisca, quien confesó cómo fue para él su debut televisivo. “La verdad que al principio un poco nervioso, después se me fue pasando, feliz de acompañar a mi papá esta noche”, agregó.

Sin embargo, Dominic no se presentó sin los consejos de su madre. Pancha Merino contó que le dio unos tips a su hijo antes de caminar la alfombra, “yo lo entrené, le dije ‘no te pongas nervioso, saluda al público, siéntete bien. La actitud es lo más importante’”, terminó.