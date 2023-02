Raquel Argandoña está soltera y casi lista para que se le suelten las trenzas: “Yo guardo luto un mes por año”

Raquel Argandoña está de vuelta al mercado. Su compañero de animación José Miguel Viñuela anunció la noticia en la primera edición viñamarina del programa “Tal Cual”.

“Una importante mujer del mundo del espectáculo, a partir del día 14 de febrero, está soltera”, partió el exconductor de “Mekano”. “¡Pata te separaste!”, bromeó Raquel, “¡Al fin Jorge te decidiste a dejarla!”, continuó la animadora.

Finalmente, Raquel Argandoña admitió que se trataba de ella y que se separó de Felix Ureta. “Tenemos intereses distintos, así que estamos ambos solteros, estoy en el mercado”, confirmó.

Una indemnización

Sin embargo, en el programa no se le vio desanimada tras dar a conocer su quiebre, todo lo contrario. Argandoña tiró la talla que entró en una distinta etapa post ruptura. “Mi amor, yo guardo luto un mes por año, por lo tanto tres meses me voy a quedar en mi casa, al cuarto me voy a tirar a la chuña”, bromeó

Viñuela señaló que no creía que iba a aguantar estar tres meses sola, pero Raquel hizo oídos sordos y señaló que este ejercicio “es como una indemnización, un mes por año”, cerró