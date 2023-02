La tía Huelhue se descargó en contra de la Gala: “Qué se creen los hue**** que no invitaron a una que es influencer”

La tía Huelhue Sukni se encontraba en Reñaca, pero no para participar de los eventos festivaleros, sino por pega. La abogada tenía juicios en la Quinta Región por lo que decidió quedarse en su departamento a las orillas del mar. Sin embargo, sí tenía sus descargos por la Gala y su falta de invitación.

“Los culi*** no me invitaron a la Gala del Festival”, comenzó la abogada. “Los hueones poca cosa e insignificantes no me invitaron a la Gala, pero sí lo hicieron como con 100 personas famosas e influencers, unos culi*** que en mi pu** vida he visto (...) habían hueones que no he visto ni en pelea de perros”, lanzó.

“El único hueón conocido fue el que animó, Eduardo Fuentes, la Tonka, que se veía maravillosa y que la amo, un beso para tí, no pesques lo que hablan los hueones. Vi al Jordi Castell, que lo amo, también que se veía regio”, agregó Huelhue.

“A dónde iba a ir con hueas recicladas”

“Qué se creen los hueones que no invitaron a una que es influencer, pa’ más una que tira hueas positivas, que manda energía, buenas energías. Pero no me importa porque aunque me hubieran invitado, no hubiese ido, eso es mentira porque habría ido igual”, bromeó la flamante abogada influencer.

Esto no quedó ahí porque también criticó con la temática de la Gala, con la que no estaba ni ahí. “No habría ido con vestidos reciclados, a dónde iba a ir con hueas recicladas. No voy a estar haciéndome vestidos con hueas de papel”, cerró Helhue Sukni.